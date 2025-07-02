Президент Торгово-промышленной палаты ОЭС о важности более интегрированной экономической структуры

Важно прилагать усилия для создания более сильной и интегрированной экономической структуры в рамках ОЭС.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) ОЭС, президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх в ходе 6-го Бизнес-форума ОЭС на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС".

По его словам, особое внимание будет уделено развитию региональной торговли, промышленности и инвестиционного потенциала с акцентом на рост экспорта и замену импорта.

"Я призываю государства-члены развивать совместные предприятия и инвестиции в таких сферах, как сельское хозяйство, ИТ, добыча полезных ископаемых, текстильная промышленность, а также координация экономической, инвестиционной, промышленной, торговой, налоговой политики и поддержки МСП. Это создаст благоприятные условия для роста в регионе", - сказал Атиф Икрам Шейх.

Он также заявил о намерении ТПП ОЭС приложить все усилия для координации стран ОЭС в развитии торговых коридоров и транспортных маршрутов, включая железную дорогу Стамбул-Тегеран-Исламабад, а также для укрепления энергетической взаимосвязанности.