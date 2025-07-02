Председатель Фонда развития отметил важность повышения роли женщин в образовании

Повышение роли женщин в сферах образования и преподавания является одной из основных целей.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов в ходе выступления на Женском форуме Организации экономического сотрудничества (ECO) в Лачине.

"Если говорить об образовательной системе Азербайджана, можно отметить, что она охватывает один миллион шестьсот тысяч школьников. Что касается девочек в средних учебных заведениях, они составляют 60 процентов от общего числа учащихся. На уровне университетов 52,1 процента студентов - девушки, что является очень хорошим показателем. Повышение роли женщин в сферах образования и преподавания в целом остаётся одной из приоритетных целей. В настоящее время девушки составляют 36 процентов среди всех получающих профессиональное образование. Министерство науки и образования стремится довести этот показатель до 40 процентов", - сказал он.