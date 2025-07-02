https://news.day.az/world/1764805.html У берегов Японии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у японского побережья. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр находился в 99 км к северу от поселка Тацуго (остров Осима), где проживают 5,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у японского побережья.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 99 км к северу от поселка Тацуго (остров Осима), где проживают 5,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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