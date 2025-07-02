У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у японского побережья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 99 км к северу от поселка Тацуго (остров Осима), где проживают 5,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.