https://news.day.az/officialchronicle/1764956.html Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев принимают участие во втором заседании Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета - ФОТО В эти минуты проходит второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Узбекистан с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев принимают участие во втором заседании Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета - ФОТО
В эти минуты с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева проходит второе заседание Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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