Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев принимают участие во втором заседании Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета

В эти минуты с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева проходит второе заседание Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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