Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева один на один

Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым один на один, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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