https://news.day.az/officialchronicle/1764939.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева один на один Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым один на один, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева один на один
Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым один на один, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре