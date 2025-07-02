https://news.day.az/society/1765057.html Останки еще троих считавшихся пропавшими без вести шехидов будут преданы земле Идентифицированные останки еще троих шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут преданы земле. Об этом сообщили Day.Az в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Останки еще троих считавшихся пропавшими без вести шехидов будут преданы земле
Идентифицированные останки еще троих шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут преданы земле.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Согласно информации, 4 июля на Кяльбаджарском городском кладбище будут захоронены останки военнослужащих Юсифа Исмаил оглу Азизова, Мехмана Джамал оглу Мусаева и Гафара Гамбар оглу Гараева.
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