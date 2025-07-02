Останки еще троих считавшихся пропавшими без вести шехидов будут преданы земле

Идентифицированные останки еще троих шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут преданы земле.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, 4 июля на Кяльбаджарском городском кладбище будут захоронены останки военнослужащих Юсифа Исмаил оглу Азизова, Мехмана Джамал оглу Мусаева и Гафара Гамбар оглу Гараева.