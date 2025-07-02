Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Узбекистаном

2 июля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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