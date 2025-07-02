Сколько раз в год можно сдавать кровь? Этот вопрос регулируется законодательством и клиническими протоколами с учетом медицинских стандартов и биологических особенностей человеческого организма. Это регулирование направлено на защиту как здоровья донора, так и качества компонентов донорской крови.

Как передает Day.Az, об этом сказала врач-терапевт Республиканского банка крови министерства здравоохранения Гюнель Алиева во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По ее словам, по данным Всемирной организации здравоохранения, интервал между сдачей крови должен составлять 4 раза в год каждые 3 месяца для мужчин и 3 раза в год каждые 4 месяца для женщин. "Эта разница объясняется физиологическими причинами, особенно у женщин, ввиду физиологической кровопотери и различий в общем запасе гемоглобина. Что касается донорства плазмы крови, то плазму можно сдавать до 12-15 раз в год, а интервал должен быть не менее 2-х недель. При этом берется только плазма, а остальные клетки крови возвращаются обратно, поэтому организм восстанавливается быстрее. Сдавать тромбоциты разрешено 10-12 раз в год".

Г. Алиева отметила, что, хотя в разных странах согласно соответствующему законодательству существует определенный возрастной предел, при этом в основном кровь берут у физически здоровых людей в возрасте от 18-ти до 65-ти лет: "К донорству допускаются лица весом не менее 50 кг и ростом более 150 см. Обязательно проводится первичное медицинское обследование (измерение артериального давления, температуры, веса, антропометрических показателей, сбор анамнеза) и лабораторные исследования (уровень HB 135-180 у мужчин, 125-165 г/л у женщин). Донорами могут стать лица, соответствующие необходимым критериям. Противопоказания к донорству бывают абсолютные и относительные. Их определяет врач, осматривающий донора".