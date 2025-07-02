Европарламент проголосует по вопросу о вотуме доверия фон дер Ляйен

Европарламент (ЕП) проведет на следующей неделе голосование по вопросу о вотуме доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Инициатором вынесения на рассмотрение вопроса о вотуме недоверия выступил румынский евродепутат Георге Пиперя. Его запрос должна была поддержать как минимум десятая часть 720 членов ЕП или 72 человека. В итоге предложение нашло поддержку 74 человек, из них 31 депутат принадлежат к ультраправой группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR). Пиперя обвиняет фон дер Ляйен и Еврокомиссию в том числе в отсутствии прозрачности и ненадлежащем управлении в период пандемии.

Если депутаты Европарламента поддержат вотум недоверия, то Еврокомиссия в полном составе должна будет подать в отставку. Однако такой сценарий развития событий маловероятен, так как для вынесения вотума требуются голоса двух третей депутатов, участвующих в заседании. ЕК уже пять раз сталкивалась с подобными предложениями, однако вотумы недоверия ни разу не выносились.

Для фон дер Ляйен, тем не менее, это испытание на прочность, поскольку, как отмечает DPA, ею недовольны многие члены ЕП в связи с целым рядом выдвигаемых главой ЕК политических инициатив.

В 2024 году Суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Суд уточнил, что речь идет о контрактах примерно на 2,7 млрд евро, заключенных в 2020 и 2021 годах, на поставку свыше 3 млрд доз вакцин до того, как были проведены их клинические испытания. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что Урсулу фон дер Ляйен обвинили в разрушении ЕС.