Фон дер Ляйен обвинили в разрушении ЕС

Главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен нужно наградить за вклад не в единство Евросоюза (ЕС), а в его разрушение.

Как передает Day.Az, об этом сообщил депутат Европарламента Мартин Зоннеборн.

Так он прокомментировал вручение фон дер Ляйен премии Карла Великого.

"Госпожу фон дер Ляйен удостоили награды за вклад в единство Европы. На самом деле ее следовало бы наградить за разрушение ЕС. Никогда еще так много людей не ненавидели ЕС, как сейчас", - сказал Зоннеборн.

Он также добавил, что с момента появления фон дер Ляйен в Европейском парламенте в ЕС можно было наблюдать долги, милитаризацию и экономический упадок.

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