Подготовлены генпланы 8 освобожденных от оккупации городов

Правительство Азербайджана подготовило генеральные планы 8 освобожденных от оккупации городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева на панельной сессии "Роль женщин в развитии градостроительства", проходящей в рамках Женского форума ОЭС в Лачине.

Г.Рзаева отметила, что прилагаются усилия для обеспечения высокой инклюзивности городов, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

"Также важно создать "зеленую" среду в общественных местах. Правительство Азербайджана подготовило генеральные планы 8 освобожденных от оккупации городов. Инклюзивность была принята в качестве важного критерия", - сказала она.

Г.Рзаева отметила, что Азербайджан предпринимает шаги для укрепления роли женщин в сфере градостроительства. "Мы привлекаем опыт международных экспертов. С 2022 года проводится Национальный форум по градостроительству, и очередной форум состоится в октябре. Кроме того, с 17 по 26 мая следующего года в Баку пройдет Всемирный градостроительный форум. Мы стремимся повысить роль женщин в этой сфере. Женщины также должны способствовать созданию устойчивых городов", - добавила она.