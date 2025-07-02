Автор: Акпер Гасанов

Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений между странами на уровень стратегического союзничества. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее призыв, в целом, звучал бы адекватно, если бы не одно обстоятельство. В России не делают ничего для того, чтобы выполнить обоснованные требования Азербайджана.

Наоборот, безостановочно звучат откровенно глупые, неуместные заявления со стороны разного рода депутатов Госдумы РФ. Очередным членом этого кружка оказался депутат ГД РФ Александр Луговой. И тут стоит особо подчеркнуть, что когда речь заходит о международных конфликтах или "преступных кланах", важно помнить, кто именно говорит. Андрей Луговой - человек, официально обвинённый британскими властями в отравлении Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210, - сегодня продолжает сидеть в Государственной Думе России и раздаёт оценки другим странам, обвиняя их в "истерике" и "политических атаках".

Сам этот факт - его присутствие в ГД - уже говорит больше, чем любые слова. Это подтверждение того, что Россия на уровне государства покрывает международный терроризм, и делает это без малейшего стыда. Луговой, в своей публикации, говорит о "мощнейшей операции" ФСБ в Екатеринбурге, в результате которой якобы "задержаны десятки участников этнической ОПГ". Он утверждает, что "всё задокументировано". Но возникает логичный вопрос: а где были все эти документы раньше? Почему, если преступная сеть занималась убийствами, торговлей суррогатом и крышеванием бизнеса - правоохранительные органы России годами этого не замечали?

Или всё же замечали, но прикрывали? В российской практике это называется "крыша". И звучит куда убедительнее, чем внезапный порыв к законности на фоне международной напряжённости. И если "этническая ОПГ" действительно орудовала годами - то это прямая дискредитация всей российской правоохранительной системы. Либо преступления не существовало вовсе, и тогда речь идёт о массовом преследовании людей по национальному признаку под громкие лозунги "борьбы с мафией".

Луговой требует, чтобы Азербайджан "забыл" о праве требовать справедливости. В Екатеринбурге в результате действий российских силовиков погибли два человека, один из которых - гражданин Азербайджана. Без суда, без следствия, без предъявления обвинений. Погибли до того, как кто-либо из них имел шанс защитить себя юридически.

Есть видеозапись момента задержания Зияддина Сафарова, жестоко убитого в Екатеринбурге. Об этом заявил следователь Следственного управления Генеральной прокуратуры Парвиз Джалилов на брифинге, проведённом Генеральной прокуратурой в связи с пытками и умышленным убийством граждан Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Он отметил, что Зияддин Сафаров был абсолютно здоров и не имел никаких телесных повреждений в момент, когда его увозили из дома: "Это означает, что он был убит в результате пыток". В любой правовой стране это называется превышением полномочий, а возможно и внесудебным убийством. И Азербайджан вправе - не просто морально, но и юридически - требовать проведения расследования, установления виновных и их наказания.

Если Луговой считает, что признание Россией своей вины в убийстве, в том числе и иностранного гражданина - это "пресмыкательство", то это ещё один тревожный сигнал для всего мира: в России нет ни права, ни закона - есть только "спецоперации" и мрак. Операция или провокация?

Нельзя не обратить внимания и на время, в которое произошли эти события. На фоне геополитической изоляции, международных санкций, Кремль традиционно обращается к поиску очередного "внешнего врага". Сначала это был "коллективный Запад", потом Украина, теперь - судя по риторике Лугового - и Южный Кавказ. Удивительно, но Азербайджан, долгое время считавшийся в Москве "стратегическим партнёром", внезапно стал мишенью.

И в ход идут старые методички: упоминание XIX века, "английских офицеров", "турецких прокси", "подпольных баров" и "псевдодиаспоральной среды". Всё это - не более чем дымовая завеса, за которой скрываются либо непрофессионализм, либо сознательная провокация. Попытки России подать реакцию Баку как "истерику" выглядят особенно цинично. Именно российские чиновники не устают устраивать дипломатические скандалы по любому поводу - будь то решения футбольных арбитров, санкции или карикатуры в западной прессе. Но когда речь идёт об убийстве граждан другой страны - вдруг все должны "понимать" и "не вмешиваться".

Азербайджан не просто имеет право, но обязан защищать своих граждан, где бы они ни находились. А заявления Лугового - это не просто циничный выпад. Это откровенный диагноз состоянию российской государственности, в которой убийца стал законодателем, а массовые рейды против этнических общин - инструментом внешней политики. Россия может сколько угодно говорить о своей "непресмыкаемости". Но когда за ваши действия стыдно даже вашим бывшим союзникам - возможно, пора не угрожать, а задуматься: не вы ли - настоящая угроза для стабильности Кавказа? Впрочем, на мой взгляд, это уже давно риторический вопрос.