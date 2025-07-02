Госдеп США раскритиковал Иран

Соединенные Штаты считают недопустимым прекращение работы Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила в ходе брифинга официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы используем слово "недопустимо", [говоря] что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ", - сказала Брюс.

По ее словам, Белый дом потребовал от исламской республики восстановить совместную работу с агентством.

2 июля стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ.