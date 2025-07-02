https://news.day.az/world/1765067.html Госдеп США раскритиковал Иран Соединенные Штаты считают недопустимым прекращение работы Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила в ходе брифинга официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Госдеп США раскритиковал Иран
Соединенные Штаты считают недопустимым прекращение работы Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила в ходе брифинга официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы используем слово "недопустимо", [говоря] что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ", - сказала Брюс.
По ее словам, Белый дом потребовал от исламской республики восстановить совместную работу с агентством.
2 июля стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ.
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