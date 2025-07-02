Microsoft собралась сократить тысячи сотрудников

Корпорация Microsoft сократит девять тысяч сотрудников в ходе второй за этот год волны увольнений. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил представитель компании, изменения "необходимы для наилучшего позиционирования компании" на рынке. По его словам, сокращение затронет менее 4% от общей численности персонала компании, однако оно коснется всех команд и регионов.

2 июля Microsoft подтвердила очередную волну массовых увольнений, которая затронет до 9100 сотрудников, что составляет около 4% от общего штата компании. Наиболее серьезные сокращения пройдут в игровом подразделении Microsoft Gaming, включающем команды Xbox и Activision Blizzard.

В своем обращении к команде глава Xbox Фил Спенсер объяснил, что реструктуризация необходима для обеспечения долгосрочного успеха игрового направления. По его словам, компания сосредоточится на стратегических областях роста, сократит или прекратит работу в менее приоритетных сферах и оптимизирует управленческую структуру для повышения эффективности.