В России задержали еще одного азербайджанца.

Как передает Day.Az, об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно информации, задержание произошло в Петербурге. Задержанного подозревают в серии мошенничеств на общую сумму более 46 млн рублей задержан 32-летний гендиректор строительной компании.

В МВД отметили, что возбуждены уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

"По версии полиции, фигурант, действуя под предлогом привлечения инвестиций в возведение жилых домов и их последующей сдачи в аренду, обманом завладел денежными средствами трех петербуржцев", - рассказали в ведомстве.