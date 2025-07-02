Организация экономического сотрудничества (ОЭС) предпринимает значимые шаги в направлении гендерного равенства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал заместитель генерального секретаря ОЭС Силапберди Нурбердиев в ходе выступления на Женском форуме Организации экономического сотрудничества в Лачине.

"Сегодня женщины играют важную роль в принятии ключевых решений во всем мире. ОЭС предпринимает серьезные шаги в поддержку женщин. Форум вновь подчеркнет роль женщин в построении сильного экономического общества", - сказал он.

Представитель ОЭС подчеркнул, что необходимо не только расширять права и возможности женщин в решении проблем, связанных с изменением климата, но и предоставлять им возможности в "зеленой" экономике.

"Также в технологической сфере должны быть предприняты конкретные шаги - у нас уже есть соответствующие планы. Следует укреплять позиции женщин в культуре и спорте. Мы должны обеспечить правильное финансирование, реальную деятельность. Цифровые навыки должны стать более распространенными среди женщин", - добавил он.