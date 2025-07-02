https://news.day.az/world/1764887.html Проводится обыск в офисе компании бизнесмена Карапетяна, поддерживающего Гарегина II Группа сотрудников правоохранительных органов Армении начала проводить обыски в центральном офисе компании "Ташир" арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат из оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.
Проводится обыск в офисе компании бизнесмена Карапетяна, поддерживающего Гарегина II
Группа сотрудников правоохранительных органов Армении начала проводить обыски в центральном офисе компании "Ташир" арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат из оппозиционной фракции "Армения" Агван Варданян.
"Силовики ворвались в центральный офис "Ташира" и проводят обыски", - отметил он. Представители Следственного комитета Армении подтвердили местным СМИ факт проведения обыска.
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