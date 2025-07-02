В Азербайджане повышаются требования к учреждению медиа-субъектов

В Азербайджане повышаются требования к учреждению печатных СМИ и субъектов онлайн-медиа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О СМИ", которая обсуждалась на вчерашнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Согласно предложенной к проекту новой статье 62.6, названия субъектов СМИ (редакций) не должны совпадать или иметь сходство с названиями других субъектов СМИ (редакций), в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, морали и нравственности, способные ввести в заблуждение пользователей.

Сообщается, что различные субъекты медиа неоднократно обращались в Агентство развития СМИ Азербайджанской Республики (MEDİA) в связи со случаями злоупотребления именем бренда, который они сформировали, и вносили предложения относительно серьезных шагов в этом направлении.

Учитывая это, согласно предлагаемой поправке к закону, названия субъектов СМИ не должны совпадать или иметь сходство с названиями других редакций, в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, морали и нравственности, способные ввести в заблуждение пользователей. Это изменение будет способствовать укреплению репутации и бренда субъектов СМИ.