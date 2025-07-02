https://news.day.az/politics/1764876.html Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
2 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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