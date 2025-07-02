Следователь Генпрокуратуры раскрыл причину смерти Зияддина Сафарова

Зияддин Сафаров умер от травм, полученных в результате физического насилия, примененного в его отношении в автомобиле и на месте, куда его доставили.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил следователь Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Парвиз Джалилов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

По его словам, 27 июня, когда Зияддин Сафаров был задержан в своем доме, телесных повреждений на его теле не было.

"Были допрошены свидетели по уголовному делу, получены соответствующие заключения Государственной миграционной службы, проведены многочисленные другие следственные действия. Рамин Сафаров также является одним из лиц, подвергшихся физическому насилию в Российской Федерации 27 июня", - добавил он.

Отметим, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее мы сообщали, что согласно результатам проведенной в Баку экспертизы тел братьев Сафаровых, убитых в Екатеринбурге, указанные лица подвергались пыткам.