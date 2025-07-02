Администрация Трампа приняла решение по штаб-квартире ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от переноса штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) за пределы столицы страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления Администрации общих служб США (GSA), которая занимается управлением и поддержкой основных функций федерального правительства.

Согласно документу, штаб-квартира ФБР перебазируется в столичное здание имени Рональда Рейгана. Там до недавнего времени располагалось фактически ликвидированное Агентство США по международному развитию (USAID), а также по-прежнему находится Таможенно-пограничная служба страны.

Таким образом, как отмечает газета The Washington Post, администрация Трампа отказалась от имевшихся ранее планов переноса штаб-квартиры ФБР в пригород Вашингтона в штате Мэриленд. В заявлении GSA подчеркивается, что возведение нового комплекса для нужд ФБР за пределами столицы продлилось бы несколько лет и обошлось бы налогоплательщикам в "миллиарды долларов". Сроки переноса штаб-квартиры спецслужбы в документе не приводятся.

Сейчас штаб-квартира ФБР располагается в построенном в 1975 году здании имени Эдгара Гувера - бывшего директора спецслужбы, работавшего в этой должности с 1924 по 1972 год. Как сообщила в 2023 году газета The Wall Street Journal, дом "рушится и больше не отвечает потребностям организации, которая выросла за последние 50 лет". Полная модернизация здания, по оценкам СМИ, обошлась бы в $1,7 млрд и заняла бы 14 лет.