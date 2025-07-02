Поножовщина в Агджабеди

В Агджабеди, на улице Т.Исмайылова, мужчина нанес ножевые ранения своему зятю.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на почве семейного конфликта. Из-за проблем в семье, дочь Магсада Тахирова (имя условное - ред.) приняла решение развестись с мужем. На время судебных разбирательств она переехала в дом отца.

В день инцидента женщина, работающая в салоне красоты, позвонила своему отцу и сообщила, что муж пришел на ее рабочее место и оскорбил ее. Разгневанный М.Тахиров пришел к салону красоты, но зятя на месте не оказалось. Он настиг его перед ближайшим магазином. М.Тахиров нанес ему ножевые ранения в области головы и носа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Решением суда М.Тахиров приговорен к 1 году ограничения свободы с применением электронного браслета.