https://news.day.az/economy/1764910.html Раскрыт объем товарооборота Азербайджана со странами ОЭС Объем торгового оборота Азербайджана со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достиг 3,5 миллиарда долларов США.
Раскрыт объем товарооборота Азербайджана со странами ОЭС
Объем торгового оборота Азербайджана со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достиг 3,5 миллиарда долларов США.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев во время выступления на бизнес-форуме Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Шуша.
По его словам, Азербайджан как член ОЭС за это время принял множество международных конференций организации.
Он отметил, что Азербайджан, наряду с активным участием в конференциях ОЭС, внес свой вклад в реализацию целей организации.
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