Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличить товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном

Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличить товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на​ АЗЕРТАДЖ.

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