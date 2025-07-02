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Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличить товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном

Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличить товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на​ АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется