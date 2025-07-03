В американском штате потерпел крушение самолет

На северо-востоке США в штате Нью-Джерси потерпел крушение небольшой одномоторный пассажирский самолет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News.

Катастрофа произошла вечером вблизи аэропорта Кросс-Киз в Уильямстауне округа Глостер. На борту самолета находилось 14 человек. Пятеро из них было срочно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии и причинах случившегося пока нет.