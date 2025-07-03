https://news.day.az/world/1765074.html В американском штате потерпел крушение самолет На северо-востоке США в штате Нью-Джерси потерпел крушение небольшой одномоторный пассажирский самолет. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News. Катастрофа произошла вечером вблизи аэропорта Кросс-Киз в Уильямстауне округа Глостер. На борту самолета находилось 14 человек.
В американском штате потерпел крушение самолет
На северо-востоке США в штате Нью-Джерси потерпел крушение небольшой одномоторный пассажирский самолет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC News.
Катастрофа произошла вечером вблизи аэропорта Кросс-Киз в Уильямстауне округа Глостер. На борту самолета находилось 14 человек. Пятеро из них было срочно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии и причинах случившегося пока нет.
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