Британия и Германия подпишут новый договор

Великобритания и Германия готовятся подписать новый всеобъемлющий договор о взаимной обороне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

"По информации пяти человек, знакомых с ходом переговоров, Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает в себя положение о взаимной помощи в случае угрозы одной из стран", - говорится в материале.

Издание отмечает, что новое соглашение свидетельствует о стремлении европейских держав к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности без участия США. Как ожидается, договор может быть подписан до 17 июля, когда парламенты двух стран уйдут на летние каникулы.