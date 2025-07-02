https://news.day.az/world/1764834.html Британия и Германия подпишут новый договор Великобритания и Германия готовятся подписать новый всеобъемлющий договор о взаимной обороне. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
Британия и Германия подпишут новый договор
Великобритания и Германия готовятся подписать новый всеобъемлющий договор о взаимной обороне.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
"По информации пяти человек, знакомых с ходом переговоров, Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает в себя положение о взаимной помощи в случае угрозы одной из стран", - говорится в материале.
Издание отмечает, что новое соглашение свидетельствует о стремлении европейских держав к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности без участия США. Как ожидается, договор может быть подписан до 17 июля, когда парламенты двух стран уйдут на летние каникулы.
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