Казахстан и Азербайджан нацелены на цифровое сотрудничество

У Казахстана и Азербайджана есть хорошие перспективы сотрудничества в области цифровизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам руководитель аппарата Внешнеторговой палаты Казахстана Асан Жакишев в кулуарах 6-го Бизнес-форума ОЭС на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС".

"Казахстан обладает преимуществами в области цифровизации, и мы призываем страны Центральной Азии и Азербайджан активнее развивать это направление. Цифровые решения упрощают управление, улучшают качество жизни граждан и открывают новые возможности для сотрудничества. Поэтому в этом направлении я вижу перспективы сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном", - сказал он.

По словам Жакишева, в торгово-экономических отношениях с Азербайджаном можно с уверенностью отметить положительную динамику.

"Мы традиционно сотрудничаем в таких ключевых секторах, как пищевая промышленность, агропромышленный комплекс и энергетика. В то же время появляются стимулы для развития новых направлений, особенно в сфере IT", - сказал он.

Жакишев также отметил, что сегодняшний форум ОЭС является действенной площадкой для обсуждения всех насущных проблем.