Доверьте свои сбережения Yelo Bank и получайте до 12% годовых

Каждый день мы делаем выбор: больше путешествовать, заботиться о близких или просто стремиться к финансовому комфорту? Чтобы эти цели стали реальностью, важно не только тратить деньги разумно, но и приумножать свои сбережения. Учитывая это, Yelo Bank предлагает выгодные депозитные продукты с доходностью до 12% годовых.

Депозитные условия Yelo Bank сочетают в себе удобство, стабильность и высокий доход. Клиентам доступны различные варианты сроков и валют, что позволяет подобрать решение под индивидуальные финансовые планы. Разместив депозит, вы не только получаете доход, но и уверены в безопасности своих средств - все депозиты полностью застрахованы в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов.

Кроме того, при размещении депозита клиент получает в подарок карту Yelo Light. Эта карта позволяет по желанию ежемесячно получать доход от депозита и пользоваться всеми её преимуществами: кэшбэк, доход на остаток, бесплатное снятие и переводы.

Открыть депозит можно как в любом отделении Yelo Bank, так и полностью онлайн - через мобильное приложение Yelo. Выберите подходящий вклад здесь: https://bit.ly/4kcFzMh.

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Yelo Bank - Яркий Банкинг!