https://news.day.az/world/1764968.html Стала известна причина обысков в ереванском офисе компании Карапетяна Обыски в ереванском офисе "Ташир Груп", главой которого является Самвел Карапетян, проводятся в рамках дела об отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
Стала известна причина обысков в ереванском офисе компании Карапетяна
Обыски в ереванском офисе "Ташир Груп", главой которого является Самвел Карапетян, проводятся в рамках дела об отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
Уголовное дело возбуждено в управлении СК по расследованию экономических преступлений и контрабанды.
Ранее мы сообщали, что Самвел Карапетян арестован на два месяца решением суда.
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