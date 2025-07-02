Стала известна причина обысков в ереванском офисе компании Карапетяна

Обыски в ереванском офисе "Ташир Груп", главой которого является Самвел Карапетян, проводятся в рамках дела об отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Уголовное дело возбуждено в управлении СК по расследованию экономических преступлений и контрабанды.

Ранее мы сообщали, что Самвел Карапетян арестован на два месяца решением суда.