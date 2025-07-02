Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по территории Израиля, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель "Ансар Аллах" в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Он также заявил, что йеменские повстанцы атаковали с помощью беспилотников израильские города Ашкелон, Тель-Авив и Эйлат.