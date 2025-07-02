https://news.day.az/tourism/1764815.html Georgian Airways возобновила полеты в Тель-Авив Со 2 июля авиакомпания Georgian Airways возобновила регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, сообщается на официальном сайте перевозчика, передает Day.Az. Согласно информации, полёты будут осуществляться с учётом текущей оперативной обстановки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности для пассажиров.
Georgian Airways возобновила полеты в Тель-Авив
Со 2 июля авиакомпания Georgian Airways возобновила регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, сообщается на официальном сайте перевозчика, передает Day.Az.
Согласно информации, полёты будут осуществляться с учётом текущей оперативной обстановки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности для пассажиров.
Согласно расписанию, рейс из Тбилиси в Тель-Авив вылетел в 06:10, а обратный рейс из Тель-Авива намечен на 09:40.
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