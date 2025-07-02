https://news.day.az/society/1764972.html В горно-лесной зоне Шабранского района вспыхнул пожар На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Чараг Шабранского района. Как передает Day.Az, в связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В горно-лесной зоне Шабранского района вспыхнул пожар
На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Чараг Шабранского района.
Как передает Day.Az, в связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры по локализации и тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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