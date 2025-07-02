В горно-лесной зоне Шабранского района вспыхнул пожар

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в труднодоступной горно-лесистой местности в направлении села Чараг Шабранского района.

Как передает Day.Az, в связи с этим на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры по локализации и тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.