Финал «Игры в кальмара» стал рекордсменом Netflix

Третий сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" в течение первой недели после выхода на Netflix посмотрели рекордное число зрителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте стриминговой платформы.

В Netflix отметили, что это первое в истории шоу, которое заняло первое место по просмотрам во всех странах спустя неделю после премьеры и возглавило список самых просматриваемых шоу.

"Всего за три дня 3-й сезон набрал 60,1 миллиона просмотров", - говорится в пресс-релизе.

Заключительный сезон корейского триллера "Игра в кальмара" про состязания на выживание с многомиллионным призом, в которых участвуют обитатели долговых ям, вышел 27 июня. Финал сенсационного шоу вызвал множество споров. Кинокритик "Газеты.Ru" Павел Воронков (со спойлерами) вставил свои пять копеек в дискуссию. Спустя почти четыре года после стартового свистка главный корейский хит Netflix наконец добрался до финишной черты. Но, по словам критика, лишь для того, чтобы перестать быть корейским - и сохранить присутствие на экранах.