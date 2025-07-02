Армения запретила ввоз ряда продукции российской компании

Армения временно запретила ввоз некоторых видов продукции российской компании "Фабрика настоящего мороженого" (бренд "Коровка").

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Инспекционный орган по безопасности продуктов питания.

Так, со 2 июля введен временный запрет на импорт мороженого "Ванильное шоколадно-сливочное эскимо пломбир в глазури".

Регулятор отмечает, что партия по показателю бактерий группы кишечной палочки не соответствовала нормам, установленным технически регламентом Таможенного Союза.