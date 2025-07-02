Оспа обезьян выходит из-под контроля в Африке

Страны Африки столкнулись с трудностями в сдерживании вспышки оспы обезьян после сокращения финансовой помощи от США и ЕС.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Африканских центров по контролю заболеваний.

По информации издания, более десяти государств региона не готовы к борьбе с вирусом из-за хрупких систем здравоохранения.

Согласно статистике, в 2025 году 13 африканских стран зарегистрировали свыше 21 тыс. случаев заболевания - это уже превышает общий показатель 2024 года (19,7 тыс.). Представитель организации Нгаши Нгонго предупредил, что к декабрю цифры могут удвоиться.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, особо опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Основные симптомы включают лихорадку, интоксикацию и характерную сыпь. При легком течении болезнь длится 2-3 недели и проходит самостоятельно.