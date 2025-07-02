Азербайджанские боксеры вышли в 1/4 финала Кубка мира

В столице Казахстана Астане продолжается Кубок мира по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, два азербайджанских боксера начали с победы соревнования, в которых принимают участие около 300 спортсменов из 30 стран.

Магомедали Гасымзаде (60 кг) победил Донвана Янга (Южная Корея) в 1/8 финала. Наш боксер одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). Во втором поединке он встретится с Йоханом Агуэрой (Доминиканская Республика).

Магомед Абдуллаев (+90 кг) выбил из соревнований Бекнура Хали (Монголия). Представитель вышел в четвертьфинал, одержав победу со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:26, 30:25, 30:25). На этом этапе Абдуллаев встретится с освобожденным от первого раунда Тэунгом Ю (Южная Корея).

Оба поединка состоятся третьего июля.

Отметим, что Эмиль Гурбаналиев и Анар Бабанлы представляют Азербайджан в качестве судей на Кубке мира, в котором соревнуются 11 наших боксеров.