Стало известно, когда Франция уйдет из Сенегала

Франция продолжает последовательно сворачивать своё военное присутствие в Африке. Очередным шагом стало передача Сенегалу еще одной военной базы, на этот раз - вещательной станции в Рюфиске, недалеко от Дакара.

Как говорится в коммюнике французского посольства в Дакаре, полный вывод оставшихся военных объектов будет завершен до конца июля, передает Day.Az.

Станция, функционировавшая с 1960 года, обеспечивала связь на южном побережье Атлантики и считалась важным стратегическим объектом. Ранее Франция уже закрыла базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-Амираль-Проте. В общей сложности на военных объектах в Дакаре и окрестностях работали 162 человека, а с учётом привлечённых субподрядчиков - до 500 сотрудников.

Этот шаг вписывается в более широкую картину: начиная с 2022 года, Париж последовательно теряет военные позиции на африканском континенте. После вывода войск из Мали, где долгое время действовала операция "Бархан", Франции пришлось покинуть Буркина-Фасо и Нигер под давлением новых властей, пришедших к власти после переворотов. В январе 2024 года завершился вывод французских войск из Чада.

По данным Le Monde, следующими в списке могут стать Габон и Кот-д'Ивуар. Отказ африканских стран от французского военного присутствия отражает растущую тенденцию: влияние Парижа в регионе стремительно снижается, а африканские правительства делают ставку на самостоятельность или новые альянсы.