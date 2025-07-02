https://news.day.az/world/1764813.html Трамп убедил Израиль Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. "Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе.
Трамп убедил Израиль
Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на необходимые условия для 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", - сообщил Трамп.
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