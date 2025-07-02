В Армении в I чтении приняли законопроект о национализации "Электросетей"

В Армении национализируются электросети.

Как передает Day.Az, парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении".

За законопроект проголосовали 65 депутатов, против - 30.

Ранее мы сообщали, что в Армении задумались национализировать "Электрические сети".