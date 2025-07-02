https://news.day.az/world/1764889.html В Армении в I чтении приняли законопроект о национализации "Электросетей" В Армении национализируются электросети. Как передает Day.Az, парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении". За законопроект проголосовали 65 депутатов, против - 30. Ранее мы сообщали, что в Армении задумались национализировать "Электрические сети".
В Армении в I чтении приняли законопроект о национализации "Электросетей"
В Армении национализируются электросети.
Как передает Day.Az, парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении".
За законопроект проголосовали 65 депутатов, против - 30.
Ранее мы сообщали, что в Армении задумались национализировать "Электрические сети".
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