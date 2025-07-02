В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к северу от города Бурса. Очаг залегал на глубине восьми километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что у японских островов произошло сильное землетрясение.