https://news.day.az/world/1764955.html В Турции произошло землетрясение В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Как передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к северу от города Бурса. Очаг залегал на глубине восьми километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к северу от города Бурса. Очаг залегал на глубине восьми километров.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что у японских островов произошло сильное землетрясение.
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