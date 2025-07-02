Трамп заявил, что Израиль согласился на условия по перемирию в Газе

Израильская сторона на встрече с представителями Вашингтона согласилась на условия, необходимые для прекращения огня в секторе Газа на два месяца.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп

"Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по вопросу Газы. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", - написал он в своей соцсети Truth Social, не уточняя, что это за условия.

По словам американского лидера, представители Катара и Египта, которые "очень усердно работали над установлением мира", передадут боевикам группировки ХАМАС окончательное предложение.

"Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше не станет - будет только хуже", - добавил Трамп.

Представители ХАМАС это пока не комментировали.