Комиссия Милли Меджлиса выступила с заявлением в связи с информационной кампанией против Азербайджана

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами выступила с заявлением в связи с проводимой против страны информационной кампанией.

Day.Az представляет заявление:

"В результате мониторинга, проведенного временной комиссией Милли Меджлиса по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами в пределах своих полномочий, установлено, что после противоправных действий, предпринятых против наших соотечественников в российском городе Екатеринбург, в российских медиа, а также на платформе Telegram различными новостными каналами и отдельными лицами была развернута широкая информационная кампания против Азербайджана и проживающих в России азербайджанцев.

В ходе нашего расследования была зафиксирована широкомасштабная пропаганда на вышеуказанных ресурсах агрессивного поведения и бесчеловечного отношения к нашим соотечественникам, а также провокационные призывы к недружественным шагам в отношении Азербайджана.

Ранее мы уже предоставляли подробные заявления о попытках повлиять на деятельность Азербайджана посредством различных инструментов гибридных угроз.

Временная комиссия по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами в координации с соответствующими комитетами Милли Меджлиса, его Аппаратом и другими государственными органами принимает превентивные меры против дезинформационных кампаний в отношении нашей страны.

На фоне продолжающейся информационной кампании Комиссия призывает наших граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, ссылаться и верить только той информации, которую предоставляют государственные структуры и официальные лица Азербайджана".