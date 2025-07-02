https://news.day.az/world/1765010.html Испанию охватили сильнейшие лесные пожары - ВИДЕО Сильнейшие лесные пожары зафиксированы в испанской Каталонии, проводится эвакуация ряда населенных пунктов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
Испанию охватили сильнейшие лесные пожары - ВИДЕО
Сильнейшие лесные пожары зафиксированы в испанской Каталонии, проводится эвакуация ряда населенных пунктов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
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