Испанию охватили сильнейшие лесные пожары

Сильнейшие лесные пожары зафиксированы в испанской Каталонии, проводится эвакуация ряда населенных пунктов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию кадры с места событий: