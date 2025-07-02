Пашинян пригрозил увольнением сотрудников "Элсетей"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением всем "замешанным в политических интригах" сотрудникам ЗАО "Элсети Армении", принадлежащей российскому олигарху Самвелу Карапетяну.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице Facebook.

"Сотрудники ЭСА, которые, оставив свою работу, были вовлечены в политические интриги, будут уволены в июле. Те, кто принуждает сотрудников ЭСА участвовать в собраниях, также будут привлечены к ответственности.

У работников ЭСА, которые сопротивляются первым двум группам и остаются верными своим рабочим обязанностям, не возникнет никаких проблем. Те, кто за неподчинение первым двум группам были уволены сейчас, будут восстановлены в июле, и им будет выплачена недостающая заработная плата", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Армении в I чтении приняли законопроект о национализации "Электросетей".