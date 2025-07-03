На этих улицах Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.