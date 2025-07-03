https://news.day.az/society/1765083.html На этих улицах Баку наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на: 1) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
На этих улицах Баку наблюдаются заторы
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.
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