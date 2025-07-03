https://news.day.az/world/1765076.html У Бали затонул паром - десятки человек пропали без вести У индонезийского курортного острова Бали затонул паром, по меньшей мере 61 человек пропал без вести. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNA. По данным спасателей, судно пошло ко дну накануне в 23:20 (18:20 мск), когда направлялось к месту отдыха с Явы, главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.
У Бали затонул паром - десятки человек пропали без вести
У индонезийского курортного острова Бали затонул паром, по меньшей мере 61 человек пропал без вести.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNA.
По данным спасателей, судно пошло ко дну накануне в 23:20 (18:20 мск), когда направлялось к месту отдыха с Явы, главного острова Индонезии. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.
Согласно материалу, утром следующего дня четырех человек удалось спасти.
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