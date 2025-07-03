Саммит ОЭС в Ханкенди: формируется пространство сотрудничества и предсказуемости

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Глобальная напряженность нарастает, в эти процессы вовлекается все больше стран, сил, участников. И в этом водовороте внимание людей, которые мыслят миролюбиво, направлено на то, чтобы создавать основы стабильности, развивать интеграционные процессы. Чтобы не допускать разрыва отношений, срыва планов, направленных на выстраивание новых парадигм взаимодействия, требуются усилия и, самое главное, подпитка.

Наступили времена, когда мир живет в ожидании какой-то планетарной катастрофы. Я думаю, ее приметы уже появились. Это показывают события в разных регионах, столкновение позиций, идеологий, технологий. Это уже наши реалии. И в этой непростой обстановке Азербайджан продолжает осуществлять свою интеграционную политику проводит саммиты, налаживает отношения, способствует созданию доверительных отношений между странами, предоставляет площадку, которая сближает позиции, а не сталкивает лбами разные силы.

Сегодня все внимание официального Баку и азербайджанской общественности направлены на открывающийся в Ханкенди саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Это очень перспективный формат. Страны, входящие в ОЭС, это в основном евразийские государства, имеющие между собой границы, и в этом ключе заключение новых соглашений, активация новых проектов, принятие новых программ взаимодействия вселяют надежду на то, что формируется пространство сотрудничества и предсказуемости.

В этом ключе азербайджанская дипломатия, бесспорно, вновь демонстрирует свою стабилизирующую роль, эффективность и умение отдаляться от идеологии столкновений в сторону идеологии взаимодействия. Тот факт, что саммит будет проходить в Карабахе, с центром в Ханкенди, очень значим и символичен. Кроме того, сам по себе саммит ОЭС это событие неординарное.

Помыслы и пожелания азербайджанского народа связаны с тем, что нужно создавать разумное, доброе, вечное, привлекать внешние силы к полезному взаимодействию ради стабилизационных процессов, укрепления мирных тенденций и чтобы не оставалось места для зловредных трендов. В нашем регионе есть такая сила, как Армения, которая вносит сумятицу в наши планы, но, невзирая ни на что, мы продолжаем свое дело.

Мир по достоинству оценивает значимость Азербайджана как стабилизирующей силы в регионе и на всем евразийском пространстве. Азербайджан и его партнеры стремятся заложить основы той политики, которая будет вовлекать страны в созидательное русло.

Безусловно, ОЭС уже заняла свое место в системе международных координат. Сраны-члены горят желанием отдалиться от тех чуждых процессов, что импортируются из вне. Подрывные центры всегда стараются найти слабые точки в организмах наших стран, и практически всем нам пришлось пережить тревожные времена. Важно, что нам при этом удалось не позволить внешним игрокам создать очаги хаоса в наших государствах. В последние годы центрально-азиатские страны, Южный Кавказ, исключая Армению, Турция, Пакистан уже фактически завладели теми алгоритмами, которые позволяют нам спокойно настраиваться на развитие и сотрудничество, на наведение новых мостов для развития взаимодействия и получения выгоды.

Роль Азербайджана привлекает особое внимание как центра, создавшего универсальную модель и национального развития, и межнационального взаимодействия. Тут играет колоссальную роль концепция Президента Ильхама Алиева, являющегося по своему духу убежденным реформатором, лидером явного предназначения, он умеет вовлекать в орбиту полезного взаимодействия лидеров других государства. Он также умеет выдвигать форматы, которые работают и приносят много пользы нашим странам. Азербайджан своим примером показывает, как можно развиваться без расчета на внешнюю помощь. Президент постоянно подчеркивает: все, что мы делаем, делаем, полагаясь только на собственные силы и собственные ресурсы. И то же самое мы предлагаем нашим соседям и партнерам. Азербайджану настойчиво предлагают кредиты для решения тех или иных задач, но Баку отказывается. Глава государства не раз заявлял, что мы полагаемся на собственные ресурсы, на свои золото-валютные запасы, на репродуктивные возможности национальной экономики.

Думаю, партнеры по ОЭС видят, что Азербайджан нашел золотую середину в решении вопросов и умеет трансформировать свои потенциальные возможности в новые преференции. Мы пользуемся собственными инвестиционными возможностями, наша деловая "пулька" эффективно работает в других странах, в том числе в тех, что входят в Организацию экономического сотрудничества.

Имеется огромный резерв для сотрудничества, и страны ОЭС стараются им воспользоваться. Карабахский конфликт позади, Пакистан превращается в нового экономического гиганта, Турция стабильно развивается. И так далее. Все государства этого формата нацелены на то, чтобы отбить все попытки внешних подрывных центров и провокационных сил, защитить собственную стабильность и дать возможность национальным силам спокойно вырабатывать новые планы, программы взаимодействия, наращивать запас прочности в накоплении стратегического ресурса. Стратегический ресурс это то, что позволяет с надеждой смотреть в будущее, создавать основу новых проектов. С другой стороны, мы понимаем, насколько важно сейчас завоевание технологического суверенитета между нашими странами.

Глобальный Юг уже прошел этап психологического, морального пробуждения и оздоровления, и перед нами теперь стоит задача технологического прорыва. Тут хотелось бы напомнить об Организации тюркских государств, где у нас есть масса гуманитарных проектов и программ, в первую очередь образовательных. Инвестиции в интеллект и в человеческий капитал сыграют свою роль и для нынешнего, и для будущих поколений. Мы понимаем, насколько важно сейчас не зависеть от Глобального Севера в плане технологического прорыва. Я всегда об этом говорил. Сильные умы, компьютерные гении имеются не только на Западе. как принято считать, но и на Востоке.

Саммит ОЭС и мероприятия в его рамках, которые пройдут в Ханкенди, Шуше, Лачине, это важное, знаковое, я бы даже сказал, историческое событие. С одной стороны, мы приглашаем высоких гостей в те регионы, которые пять лет назад еще находились под оккупацией, были освобождены и теперь туда возвращается жизнь. Мы хотим показать гостям, насколько Азербайджан нацелен на возрождение. И на физическое возрождение тех регионов, которые пережили армянский геноцид, экоцид, урбицид, и на психологическое, эмоциональное возрождение нашего народа. Мы создаем условия для новых поколений, усилиями наших интеллектуальных кластеров будут создаваться условия для новых прорывов. Мы будем создавать в наших странах умные города, будем сотрудничать в сфере зеленой энергетики.

Азербайджан умеет выдвигать прогрессивные идеи и добиваться их реализации. Предстоящий саммит в этом плане будет продуктивным и обозначит новые магистрали для развития наших стран и народов.