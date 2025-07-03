От Грозного до Екатеринбурга: трагедии, за которые в Кремле не отвечают

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend

Совсем недавно отношения между Баку и Москвой могли бы называться образцовыми для постсоветского пространства. Однако буквально за несколько месяцев ситуация свелась к серьезному кризису. Почему же так произошло?

Год назад отношения между Азербайджаном и Россией демонстрировали редкий для региона уровень взаимопонимания. Государственный визит Владимира Путина в Баку сопровождался подчеркнуто теплой атмосферой: встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, совместное чаепитие, посещение православного собора в центре азербайджанской столицы. Кремль не скрывал симпатии к партнеру, официальный Баку отвечал взаимностью. Обе стороны подчеркивали стратегический характер сотрудничества и наличие глубоких исторических и культурных связей.

Прошло меньше года, и ситуация радикально изменилась. Сегодня двусторонние отношения переживают острый кризис.

Российское ФСБ провело в Екатеринбурге рейд в рамках - как это потом пытались объяснить российские власти - расследования убийства, совершенного 21 год назад. Что там и как расследовалось, не очень понятно, но рейд сопровождался жестким избиением: были задержаны полтора десятка азербайджанцев. Двое из них погибли, пятеро получили тяжелые травмы. Убитые и пострадавшие - граждане РФ и Азербайджана. Разумеется, Баку вмешался и потребовал от Москвы провести объективное расследование случившегося, наказать виновных.

Ответ Москвы свелся к игнорированию и пренебрежительным отмашкам. Реакция Азербайджана не заставила себя долго ждать: было приостановлено культурное сотрудничество с Россией, в офис закрытого, но продолжавшего "втихую" работать филиала Sputnik в Азербайджане нагрянули силовики, двое работавших там под прикрытием сотрудников ФСБ были арестованы.

Через некоторое время азербайджанские силовики "накрыли" две ОПГ, состоявшие из граждан РФ. Их обвиняют в кибермошенничестве и других преступлениях. Послы обеих стран были вызваны в МИДы, им были вручены обоюдные ноты протеста

Атмосфера доверия сменилась очевидным раздражением и растущим отчуждением. Возникает закономерный вопрос: что стало причиной столь резкого охлаждения?

Кремль делает вид, что не понимает в чем дело. Но у всех этих событий есть своя логика - и предыстория.

Поворотной точкой текущего конфликта стало трагическое происшествие 25 декабря 2024 года. Пассажирский самолёт AZAL, следовавший рейсом из Баку в Грозный, был сбит над Чечнёй российскими средствами ПВО. Погибли 38 человек. Азербайджанская сторона выразила сначала надежду, а затем требование, что Москва проявит готовность к сотрудничеству, инициирует всестороннее расследование, публично извинится и компенсирует ущерб семьям погибших. Однако реакция Кремля оказалась совершенно иной.

Никаких официальных извинений озвучено не было. В публичном пространстве доминировали расплывчатые формулировки о "технической ошибке" и "непредвиденных обстоятельствах". Азербайджанские ожидания - по крайней мере, признания факта трагедии и её последствий - остались без ответа. Более того, сразу после катастрофы в российском медиапространстве началась волна критики в адрес Баку. В эфире федеральных каналов и в прокремлёвских Telegram-каналах стали звучать обвинения, вбросы, а иногда и откровенные провокации.

Параллельно с этим участились инциденты внутри России, связанные с этническими азербайджанцами. Наиболее резонансным стало последнее задержание в Екатеринбурге, в ходе которого два брата, Зияддин и Гусейн Сафаровы, были убиты. Российская сторона заявила, что один из них скончался от сердечного приступа, второй - при оказании сопротивления. Однако ни родственникам, ни консульским представителям не были предоставлены убедительные доказательства или доступ к медицинской документации. В Азербайджане эти события восприняли как оскорбление и угрозу. Больше того, когда тела убитых были доставлены в Баку, повторная экспертиза показала, что смерть наступила в результате многочисленных травм, вызванных пытками и побоями.

И снова Москва делает вид, что не понимает, почему в Баку не удовлетворяются наскоро состряпанными отмазками, а требуют от своего официального союзника соответствующего поведения и ответственности. В ответ же - снова грязь, информационные провокации и оскорбления - как на уровне чиновников, так и в эфире пропагандистских СМИ.

Учитывая масштаб происходящего, складывается впечатление, что в отношении Азербайджана реализуется скоординированная кампания давления. Давление информационное, дипломатическое и даже бытовое - через демонстративные действия внутри России против представителей диаспоры. Причём речь идёт не о лицах с неопределённым статусом - зачастую это граждане Российской Федерации, обладающие всеми положенными правами. Однако вместо применения стандартных правовых процедур российские силовые структуры демонстрируют жёсткость и пренебрежение к международным нормам.

На этом фоне очевидно, что Москва рассчитывает на то, что подобный курс заставит Баку пересмотреть свою позицию. Но в реальности происходит обратное. Азербайджан показывает, что готов жёстко и открыто отстаивать свои интересы. И это неудивительно. Ещё недавно именно Азербайджан демонстрировал действительно партнерское отношение к Москве в международных структурах, не присоединялся к антироссийским санкциям, подписал с Россией Декларацию о союзническом взаимодействии. В момент, когда Россия оказалась в международной изоляции, Баку предпочёл сохранить нейтралитет и конструктивную риторику. А в ответ что?

А в ответ - унизительное молчание Москвы после трагедии, враждебная кампания в СМИ, кибератаки, убийства и давление.

Кто-то в Кремле, возможно, надеется, что всё это можно будет переждать. Что в Баку снова сделают шаг назад и всё уляжется. Но это самообман. То, что происходит сейчас, - это уже не ссора. Это структурный кризис. Это окончательное осознание того, что с российской стороны не осталось ни уважения, ни партнёрства, ни элементарной порядочности.

Именно поэтому нынешняя политика Кремля вызывает в Азербайджане не только возмущение, но и разочарование. Она воспринимается как предательство доверия. Давление на диаспору, отказ от признания ошибок, кибератаки на азербайджанские ресурсы, информационные вбросы - всё это не укрепляет, а разрушает остатки партнёрства.

Важно понимать, что Азербайджан - это государство с чётко выстроенной внешнеполитической линией и высоким уровнем внутренней консолидации. Здесь не склонны идти на уступки под внешним нажимом. Попытки навязать Баку чужую повестку обречены на провал. И если в Москве действительно считают, что смогут добиться желаемого путём давления, то глубоко заблуждаются .

Действительно ли имеет смысл враждовать со всеми сразу? Или, может быть, пришло время задуматься, что проблема - в вас, не в других? Это вопрос, который Москве стоило бы задать самой себе.

На фоне обострения отношений с Западом, конфронтации с Украиной и охлаждения диалога с рядом постсоветских стран, Россия рискует потерять одного из немногих оставшихся партнёров, сохранявших нейтралитет и доброжелательный подход. Стоит задуматься: выгодно ли сегодня расширять список оппонентов? Или всё же пришло время пересмотреть риторику, признать ошибки и попытаться восстановить утраченное доверие?

Азербайджан всегда был и будет страной, которая знает себе цену. И которая умеет говорить "нет".

Даже тем, кто привык слышать только "да".