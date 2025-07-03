В Солнечной системе зафиксировано появление новой кометы

Вторгшаяся в Солнечную систему комета 3I/ATLAS (A11pl3Z) не представляет опасности для Земли.

Как передает Day.Az, об этом сказал ТАСС известный российский астрофизик, академик Российской академии наук, главный ученый секретарь Национального центра физики и математики Дмитрий Бисикало.

"Открытая недавно комета 3I/ATLAS (A11pl3Z) - это очень интересный с научной точки зрения объект, вторгшийся в Солнечную систему из межзвездного пространства. Опасности для Земли комета не представляет", - сказал он.

Ранее астрофизики уточнили орбиту и скорость движения новой кометы, что указало на то, что данный объект осенью 2025 года пересечет орбиту Марса и пролетит через внутренние регионы Солнечной системы.

Новая комета была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел Солнечной системы. Как отмечает Данн, траектория ее полета и некоторые другие данные сразу указывали на возможное межзвездное происхождение "объекта A11pl3Z", однако только сегодня ночью астрономы получили убедительные подтверждения в пользу этой гипотезы.

В результате этого объект A11pl3Z, получивший новое имя 3I/ATLAS, стал третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года. Наблюдения и ними дали первые "прямые" данные по структуре, свойствам и составу небесных тел из других звездных систем.

Комета 3I/ATLAS пролетит на расстоянии в 1,6 астрономических единицы (средних дистанций между светилом и нашей планетой) от Земли. В конце октября она максимально сблизится с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 1,4 а. е., после чего она, предположительно, покинет Солнечную систему, как это произошло с Оумуамуа и кометой Борисова. Это дает ученым несколько месяцев на изучение третьего "гостя" из межзвездной среды.