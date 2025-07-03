https://news.day.az/world/1765175.html США и Иран обсуждают возобновление переговоров Вашингтон осуществляет контакты с Тегераном с целью возобновления переговоров по иранской ядерной программе не следующей неделе в Осло. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал N12, не называя источников.
США и Иран обсуждают возобновление переговоров
Вашингтон осуществляет контакты с Тегераном с целью возобновления переговоров по иранской ядерной программе не следующей неделе в Осло.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал N12, не называя источников.
"После атаки на Иран и прекращения огня США ведут переговоры с Ираном с целью возобновить переговоры по ядерному соглашению уже на следующей неделе в Осло", - утверждает телеканал.
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