США и Иран обсуждают возобновление переговоров

Вашингтон осуществляет контакты с Тегераном с целью возобновления переговоров по иранской ядерной программе не следующей неделе в Осло.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал N12, не называя источников.

"После атаки на Иран и прекращения огня США ведут переговоры с Ираном с целью возобновить переговоры по ядерному соглашению уже на следующей неделе в Осло", - утверждает телеканал.